США заверили, что не поставляют Киеву оружие для атаки на Россию

Вашингтон не собирается быть стороной конфликта

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон поддерживает любые усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

При этом, по словам дипломата, США не предоставляют Киеву вооружения, позволяющие атаковать территорию России. Вашингтон не собирается быть стороной конфликта.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будут поставлять Киеву ракетные системы, которые способны наносить удары по территории России. Прежде глава Белого дома подписал законопроект о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи на сумму 40 миллиардов долларов.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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