В Новом Орлеане во время выпускного произошла стрельба

Есть пострадавшие

В американском городе Новом Орлеане, штат Луизиана, во время выпускной церемонии на территории одного из университетов произошла стрельба, сообщает канал Fox8.

Уточняется, что речь идет о католическом университете Хавьер.

Согласно предварительной информации, изначально во время мероприятия началась драка, после чего прозвучали выстрелы. Их было от пяти до 12.

Пострадали по меньшей мере три человека. Стрелявший задержан. Его личность не раскрывается. Раненых доставили в ближайшие больницы.

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