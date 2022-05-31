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Боевики оборудовали огневые точки в больницах Харькова, Одессы и Краматорска

21:57
  • вторник
  • 31 мая 2022

За сутки российские саперы проверили 23 га земли в ДНР и ЛНР

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник вечером, что украинские вооруженные формирования оборудовали огневые точки и опорные пункты в больницах Харькова, Одессы и Краматорска.

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Также сообщается, что за сутки российские саперы проверили 23 га земли в ДНР и ЛНР.

Кроме того, ВС России провели за сутки три гуманитарных акции в ДНР и Харьковской области. С территорий ДНР, ЛНР и Украины в Россию было эвакуировано более 20 тысяч человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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