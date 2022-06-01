Эксперт о новых санкциях против России: "Евросоюз достиг предела"

Странам Европы все сложнее договариваться друг с другом

Российская нефть под запретом, но не совсем. Шестой пакет санкций против России принят лидерами Евросоюза. Эмбарго на поставки нефти признали новой победой, но нефтепровод "Дружба" будет работать по-прежнему и смогут ли от него отказаться - европейские лидеры не знают. От нефти, которую Россия поставляет танкерами, тоже откажутся не сразу - только к концу года, так что оценить эффект от эмбарго Евросоюзу предстоит к началу 2023-го.

О последствиях шестого пакета санкций с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Энергетический кризис уже идет и его промежуточные, первоначальные последствия мы видим по уровню инфляции в США и странах ЕС. И будет, безусловно, хуже, потому что цена на нефть будет расти в результате частичного эмбарго на импорт российской нефти. Шестой пакет санкций – последний. ЕС достиг своего предела, исчерпал себя и в военном смысле, и в экономическом", - заявил Суслов.

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