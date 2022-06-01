ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Великая наглость": украинские беженцы возмутили болгар своим поведением

08:26
  • среда
  • 01 июня 2022

Украинцы отказались покидать отели в Варне

Не сдобровать Америке! Самого советника президента Украины разозлили! Стоило Джо Байдену по недомыслию заявить, что Соединённые Штаты не будут поставлять на Украину ракетные комплексы, с помощью которых можно наносить удары по России, Алексей Арестович тут же одернул зарвавшегося американского лидера: "Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет. Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику".

Арестович, создающий параллельную реальность в медийном пространстве, работает в разных жанрах. От истерики до наступательной агитации. Актёрский состав в украинском руководстве подобрался знатный. Сам Зеленский, благодаря опыту, перевоплощается на ходу. От героического лидера до своего парня, которому свойственны простые человеческие слабости. 

Образцово-показательные истерики и борьба за своё место в той же Европе. Украинцы это понимают буквально. В Вене принятые австрийцами гости из Незалежной решили показать местным таксистам, кто тут первый имеет право парковку. Не всем аборигенам удалось покинуть место битвы. Путь в единую Европу начинается с борьбы за парковочные места. В дружественной Польше украинских гостей давно принимают с горячими эмоциями

Если украинцы решили занять своё место на европейской территории, будьте уверены, займут. Это называется воспользоваться гостеприимством. Болгарское издание "Дневник" удивляется. Украинцы, которых разместили в гостиницах у моря, в той же Варне, уезжать с курортов никуда не хотят. Намёков не понимают. На поезд, который должен был доставить их из Варны в Софию пришли всего пять человек.

"Великая наглость - великая вещь. Притом что 80% болгар живут хуже них.  В конце концов, местные забросают их камнями", - пишет один из комментаторов.

И Джо Байдену теперь не позавидуешь. Разозлил самого Арестовича! У которого в действительности все не так как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жители Украины
Жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.