Украинцы отказались покидать отели в Варне

Не сдобровать Америке! Самого советника президента Украины разозлили! Стоило Джо Байдену по недомыслию заявить, что Соединённые Штаты не будут поставлять на Украину ракетные комплексы, с помощью которых можно наносить удары по России, Алексей Арестович тут же одернул зарвавшегося американского лидера: "Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет. Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику".

Арестович, создающий параллельную реальность в медийном пространстве, работает в разных жанрах. От истерики до наступательной агитации. Актёрский состав в украинском руководстве подобрался знатный. Сам Зеленский, благодаря опыту, перевоплощается на ходу. От героического лидера до своего парня, которому свойственны простые человеческие слабости.

Образцово-показательные истерики и борьба за своё место в той же Европе. Украинцы это понимают буквально. В Вене принятые австрийцами гости из Незалежной решили показать местным таксистам, кто тут первый имеет право парковку. Не всем аборигенам удалось покинуть место битвы. Путь в единую Европу начинается с борьбы за парковочные места. В дружественной Польше украинских гостей давно принимают с горячими эмоциями

Если украинцы решили занять своё место на европейской территории, будьте уверены, займут. Это называется воспользоваться гостеприимством. Болгарское издание "Дневник" удивляется. Украинцы, которых разместили в гостиницах у моря, в той же Варне, уезжать с курортов никуда не хотят. Намёков не понимают. На поезд, который должен был доставить их из Варны в Софию пришли всего пять человек.

"Великая наглость - великая вещь. Притом что 80% болгар живут хуже них. В конце концов, местные забросают их камнями", - пишет один из комментаторов.

И Джо Байдену теперь не позавидуешь. Разозлил самого Арестовича! У которого в действительности все не так как на самом деле.

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