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Зеленский признал тяжелые потери ВСУ на востоке Украины

08:13
  • среда
  • 01 июня 2022

Но Киев не намерен уступать свои территории

Украинская армия в боях на востоке страны несет тяжелые потери. Речь идет о сотне убитых и нескольких сотнях раненых ежедневно, признал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Ситуация на востоке очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек ранеными в бою", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.

Президент Украины дал интервью на украинском языке, оно вышло в эфир с переводом на английский. Зеленский заявил, что Украина не намерена уступать свои территории, хотя готова обсуждать некоторые "связанные с ними сложности".

По словам Зеленского, украинцы не только держат оборону в восточной части страны, но и контратакуют и оказывают давление в Харьковской области. Он заявил, что вся Украина – это оборонительный периметр, который охраняет мир от России.  

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