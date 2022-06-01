Зеленский признал тяжелые потери ВСУ на востоке Украины

Но Киев не намерен уступать свои территории

Украинская армия в боях на востоке страны несет тяжелые потери. Речь идет о сотне убитых и нескольких сотнях раненых ежедневно, признал президент Украины Владимир Зеленский.

"Ситуация на востоке очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек ранеными в бою", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.

Президент Украины дал интервью на украинском языке, оно вышло в эфир с переводом на английский. Зеленский заявил, что Украина не намерена уступать свои территории, хотя готова обсуждать некоторые "связанные с ними сложности".

По словам Зеленского, украинцы не только держат оборону в восточной части страны, но и контратакуют и оказывают давление в Харьковской области. Он заявил, что вся Украина – это оборонительный периметр, который охраняет мир от России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"