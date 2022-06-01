Байден пообещал Киеву более современные ракетные системы

США поставят Украине и боеприпасы к ним
Соединенные Штаты предоставят Украине более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений на Украине. С таким заявлением в среду, 1 июня, выступил президент США Джо Байден.
По словам американского лидера, в вопросах поставки оружия необходимо действовать быстро, чтобы Украина "могла сражаться на поле боя и занимать самую сильную позицию за столом переговоров".
Байден заявил, что "свободный мир и другие страны во главе с США встали на сторону Украины, оказывая беспрецедентную военную, гуманитарную и финансовую поддержку".
При этом президент США назвал целью Вашингтона в поддержке украинских властей "видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, имеющую средства для отражения и обороны от будущей агрессии", сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что США одобрили поставки на Украину РСЗО, способных бить на дальние расстояния. Российский посол в США Анатолий Антонов предостерег Вашингтон от поставки Киеву дальнобойных ракетных вооружений. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Москва адекватно ответит на поставку ракет США Киеву.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"