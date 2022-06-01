СКР предложил изменить порядок регистрации в соцсетях

Ведомство считает действующую систему малоэффективной при выявлении запрещенного контента
Следственный комитет России выступает за разработку нового порядка регистрации в социальных сетях, поскольку существующая система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать запрещенный контент. Об этом в среду, 1 июня, рассказала заместитель председателя ведомства Елена Леоненко.
По словам Леоненко, остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. Действующий подход не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента.
Представитель СКР отметила важность качественного мониторинга в интернете, соцсетях, мессенджерах и других ресурсах запрещенной информации, а также ее блокировки.
Конкретные предложения по изменению порядка идентификации в соцсетях Леоненко не привела, сообщает РИА Новости.
В январе председатель СКР Александр Бастрыкин заявлял, что интернет-блогеров следует привлекать к ответственности за распространяемые ими сведения наравне со средствами массовой информации. По мнению руководителя ведомства, следует законодательно определить правовой статус блогеров, охватывающих зачастую гораздо большую аудиторию, нежели многие СМИ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"