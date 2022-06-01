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СКР предложил изменить порядок регистрации в соцсетях

09:01
  • среда
  • 01 июня 2022

Ведомство считает действующую систему малоэффективной при выявлении запрещенного контента

Следственный комитет России выступает за разработку нового порядка регистрации в социальных сетях, поскольку существующая система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать запрещенный контент. Об этом в среду, 1 июня, рассказала заместитель председателя ведомства Елена Леоненко.

По словам Леоненко, остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. Действующий подход не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента.

Представитель СКР отметила важность качественного мониторинга в интернете, соцсетях, мессенджерах и других ресурсах запрещенной информации, а также ее блокировки.

Конкретные предложения по изменению порядка идентификации в соцсетях Леоненко не привела, сообщает РИА Новости.

В январе председатель СКР Александр Бастрыкин заявлял, что интернет-блогеров следует привлекать к ответственности за распространяемые ими сведения наравне со средствами массовой информации. По мнению руководителя ведомства, следует законодательно определить правовой статус блогеров, охватывающих зачастую гораздо большую аудиторию, нежели многие СМИ.

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