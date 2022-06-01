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NYT: в США возникли разногласия о конфискации активов России

08:41
  • среда
  • 01 июня 2022

Опасения вызывает судьба доллара

В администрации президента США Джо Байдена не могут прийти к единому мнению по вопросу необходимости конфискации замороженных российских активов. Об этом во вторник, 31 мая, рассказали осведомленные источники.
Москва пообещала адекватный ответ на конфискацию российских активов

Как пишет The New York Times, в Соединенных Штатах по-прежнему изучают возможность такой конфискации, но ряд высокопоставленных чиновников полагают, что это подорвет доверие к США как к надежной стране для инвестиций и хранения активов.

Критики идеи конфискации российских активов предупреждают, что этот шаг способен подтолкнуть центральные банки других государств к переориентированию своих активов из долларов в другие валюты.

Ранее в США была выдвинута законодательная инициатива, согласно которой активы, замороженные и изъятые у российских физических и юридических лиц в рамках санкций, можно направить на укрепление южной границы США. Также в Соединенных Штатах звучали предложения использовать замороженные в рамках санкций российские активы для восстановления Украины.

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