NYT: в США возникли разногласия о конфискации активов России

Опасения вызывает судьба доллара

В администрации президента США Джо Байдена не могут прийти к единому мнению по вопросу необходимости конфискации замороженных российских активов. Об этом во вторник, 31 мая, рассказали осведомленные источники.

Как пишет The New York Times, в Соединенных Штатах по-прежнему изучают возможность такой конфискации, но ряд высокопоставленных чиновников полагают, что это подорвет доверие к США как к надежной стране для инвестиций и хранения активов.

Критики идеи конфискации российских активов предупреждают, что этот шаг способен подтолкнуть центральные банки других государств к переориентированию своих активов из долларов в другие валюты.

Ранее в США была выдвинута законодательная инициатива, согласно которой активы, замороженные и изъятые у российских физических и юридических лиц в рамках санкций, можно направить на укрепление южной границы США. Также в Соединенных Штатах звучали предложения использовать замороженные в рамках санкций российские активы для восстановления Украины.

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