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Названа дата начала вакцинации детей 6-11 лет от COVID-19

09:20
  • среда
  • 01 июня 2022

Она пройдет в рамках клинических исследований

В России начинаются клинические испытания, в рамках которых будет осуществляться вакцинация детей 6-11 лет от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 1 июня, рассказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Специалист уточнил, что в стационар для проведения клинических исследований вакцины от COVID-19 дети-добровольцы будут ложиться вместе с родителями на три дня, это будет происходить 6-7 июня. Соответственно, введение препарата планируется 9-10 июня, сообщает ТАСС.

Клинические исследования, как уже рассказывал Гинцбург, могут продлиться до трех с половиной месяцев.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил россиянам, что "ковид никуда не ушел". Он также подчеркнул, что вакцинация детей крайне важна перед летними каникулами.

Вакцина от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет, разработанная экспертами Центра Гамалеи, получила официальное одобрение Министерства здравоохранения в январе.

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