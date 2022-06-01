Минобороны показало видео уничтожения "Ураганами" украинской техники

Уничтожены бронетехника и опорный пункт ВСУ

Минобороны публикует кадры работы реактивных систем залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Наши расчёты получили координаты укреплённых позиций украинских националистов. Помогли в этом операторы беспилотника "Орлан-10", который был отправлен на разведку.

Батарея выдвинулась на огневую точку и нанесла удар по замаскированным позициям врага. В результате уничтожены опорный пункт ВСУ, бронетехника, средства огневого поражения и десятки радикалов. Направленные после работы "Ураганов" беспилотники зафиксировали точные попадания в цель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"