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Минобороны показало видео уничтожения "Ураганами" украинской техники

08:36
  • среда
  • 01 июня 2022

Уничтожены бронетехника и опорный пункт ВСУ

Минобороны публикует кадры работы реактивных систем залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Наши расчёты получили координаты укреплённых позиций украинских националистов. Помогли в этом операторы беспилотника "Орлан-10", который был отправлен на разведку.

Батарея выдвинулась на огневую точку и нанесла удар по замаскированным позициям врага. В результате  уничтожены опорный пункт ВСУ, бронетехника, средства огневого поражения и десятки радикалов. Направленные после работы "Ураганов" беспилотники зафиксировали точные попадания в цель.

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