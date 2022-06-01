Российские парашютисты на высоте 4 тысячи метров создали фигуры Z, V и O

Так они поддержали военных, участвующих в спецоперации

Акции в поддержку наших военных, выполняющих свой долг во время спецоперации, проходят по всей стране.

В небе над Псковской областью появились хорошо известные символы. В финале кубка Вооружённых сил по парашютному спорту на высоте 4 тысяч метров команды создали фигуры из латинских букв Z, V и O.

Эти элементы групповой акробатики спортсмены выполнили во время свободного падения на скорости около 200 километров в час.

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