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В России выросли пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

09:00
  • среда
  • 01 июня 2022

1 июня соцвыплаты проиндексировали на 10%

С 1 июня пособия неработающих пенсионеров проиндексируют на 10 процентов. Мера коснётся 35 миллионов россиян.

Повышение пенсий произойдёт автоматически, никаких заявлений писать не надо. Выплачивать их начнут уже с 3 июня.

Также на 10 процентов будет повышен прожиточный минимум, на основании которого устанавливается часть пособий и выплат, в том числе, для семей с детьми. А значит, они также станут больше.

Вслед за прожиточным минимумом должен вырасти и минимальный размер оплаты труда, от которого зависят выплаты по больничным листам.

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