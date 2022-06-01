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В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в Донбассе

08:32
  • среда
  • 01 июня 2022

Они проявили мужество и отвагу

Младший сержант Евгений Смирнов при доставке стратегического груза на позиции российских подразделений попал под обстрел националистов, его грузовик потерял ход. Евгений занял оборону и прицельным огнём уничтожил троих боевиков, напавших на нашу колонну. Украинским диверсантам с большими потерями пришлось отступить.

Начальник радиостанции сержант Виталий Никитин под массированным огнём противника отремонтировал повреждённый осколком мины модуль связи. По восстановленным каналам были оперативно уточнены задачи нашим войскам, и после атаки врагу был нанесён значительный ущерб.

Мотострелковая рота под командованием старшего лейтенанта Романа Соснина в ходе боя за один из населённых пунктов уничтожила два дота с миномётными расчётами националистов и захватила опорный пункт. Часть из боевиков сдалась в плен, остальные бежали.

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