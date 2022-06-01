Российские хакеры выложили в сеть личные данные сотен сотрудников СБУ

Указаны даже необычные пристрастия некоторых офицеров

Личные данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины выложены в открытом доступе в сети. Это дело рук российской хакерской группы RaHDIt, которая с начала российской спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида".

Вскоре после начала действий ВС России по защите республик Донбасса группа RaHDIt взломала все 755 правительственных украинских сайтов. Среди прочих были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Теперь же хакеры опубликовали на своем ресурсе сведения о кадровом составе СБУ - с фотографиями, телефонами и домашними адресами.

Общей информацией хакерская группа не ограничилась. Раскрыты некоторые увлечения сотрудников украинской спецслужбы. В частности, один из аналитиков СБУ искал в соцсетях сексуальных партнеров-мужчин, несколько офицеров оказались завсегдатаями свингерских вечеринок, другие – судимы за приобретение наркотиков. Подлинность данных подтвердили агентству РИА Новости в российских спецслужбах.

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