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Роспотребнадзор обеспечит регионы тестами на оспу обезьян

09:40
  • среда
  • 01 июня 2022

В России это заболевание еще не выявлено

Тысяча тест-комплектов для выявления оспы обезьян готовы к отправке в регионы России. Об этом в среду, 1 июня, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
ВОЗ не уверена, что может сдержать распространение оспы обезьян

Тест-система "Вектор-ПЦРрв-ВОО" позволяет за несколько часов установить факт наличия патогена. Тысяча комплектов для тестирования позволит провести 100 тысяч исследований.

Исследования биологического материала от людей с симптомами, похожими на оспу обезьян, будут проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что риски завоза оспы обезьян в Россию существуют, однако подчеркнула, что они невелики. Главной задачей ведомства в настоящее время она назвала предотвращение рисков распространения этого заболевания внутри страны.

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