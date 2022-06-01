Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 530 миллионов

Скончались более 6 миллионов пациентов с коронавирусом

Более 530 миллионов случаев заражения COVID-19 выявлено в мире с начала пандемии этого заболевания. Последние данные по ситуации с коронавирусом приводит американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами на утро 1 июня, число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 530 023 841. Скончался от последствий заболевания коронавирусом 6 292 471 пациент.

На первом месте по числу зафиксированных случаев заражения по-прежнему Соединенные Штаты, где выявлено 84 210 808 заболевших. На втором месте – Индия, здесь зарегистрировано 43 160 832 больных COVID-19. В Бразилии за время пандемии зафиксировано 31 019 038 случаев коронавируса, сообщается на сайте университета.

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