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Россиянам пообещали жаркий июнь

09:41
  • среда
  • 01 июня 2022

Температура во многих регионах страны - выше нормы

Июнь в России ожидается теплый. Температура во многих регионах будет выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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"Северо-Западный федеральный округ, юг европейской части, Краснодарский край Ставрополье, юг Черноземья и юг Приволжского федерального округа — здесь везде среднемесячная температура в июне выше нормы", — цитирует Вильфанда ТАСС.

В северной половине азиатской части России показания термометров также превысят многолетние значения. А вот на юге Западной Сибири, в Хабаровском и Приморском краях температура в июне будет около и ниже нормы.

По данным метеоролога, в некоторых российских регионах ожидается дефицит осадков. Вильфанд назвал Ставрополье, Астраханскую и Волгоградскую области, Калмыкию, Якутию и Чукотка. В Архангельской области, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае и на юге Новосибирской области, напротив, ожидаются аномальные осадки. Ранее коллеги Вильфанда прогнозировали засушливое и жаркое лето в России.

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