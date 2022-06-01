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Молдавия получит газ из России по сниженной цене

09:59
  • среда
  • 01 июня 2022

Поставки идут в штатном режиме

Стоимость российского газа для Молдавии снизится в июне с 920 до 880 долларов за тысячу кубометров. Об этом в среду, 1 июня, рассказал председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
"Газпром" прекратил поставлять газ в Нидерланды

Чебан отметил, что поставки газа в Молдавию продолжаются в штатном режиме, несмотря на просрочку обязательства согласовать погашение долга перед "Газпромом".

В Кишиневе сообщали, что не получали реакцию "Газпрома" на просрочку, в связи с чем опасаются возможной приостановки поставок газа в страну, сообщает ТАСС.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна продолжает закупать российский газ — это самый важный аспект в отношениях с Российской Федерацией. Как пояснила глава государства, у Кишинева всего один поставщик газа, поэтому ситуация очень сложная. Страна продолжает получать газ из России и ежедневно выплачивает за него 3-4 млн долларов.

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