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ЕП призвал начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз

10:21
  • среда
  • 01 июня 2022

Этот вопрос предлагается рассмотреть в контексте российской спецоперации

Европарламент принял резолюцию с призывом к членам Евросоюза начать официальные переговоры о вхождении Северной Македонии и Албании в состав ЕС.
Лавров предрек Евросоюзу будущее придатка НАТО

В документе предлагается при рассмотрении данного вопроса принимать во внимание как геополитические последствия, так и соответствие этих двух государства официальным критериям членства в ЕС.

Европарламент в своей резолюции также указал на вероятные исторически важные последствия в сфере безопасности "для стабильности и единства на континенте и Западных Балканах" в контексте ситуации на Украине. 

При этом парламентарии высоко оценили "жесткую реакцию Албании и ее безотлагательную солидаризацию с ЕС" в вопросе санкций против России, включая закрытие воздушного пространства. Также отмечается, что Албания как член НАТО вносит важный вклад в защиту внешней границы Евросоюза, сообщает RT.

Ранее неоднократно сообщалось, что Украине, вопреки ее стремлению, в ближайшее время не удастся войти в Евросоюз. В США назвали четыре основные причины, почему эта страна не сможет в кратчайшие сроки стать членом интеграционного объединения.

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