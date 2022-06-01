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Российские военные привезли в Изюм стройматериалы для восстановления собора

09:59
  • среда
  • 01 июня 2022

Он сильно пострадал от обстрелов ВСУ

В город Изюм постепенно возвращается мирная жизнь. Российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи. Более 20 тонн стойматериалов прибыли к Вознесенскому собору.

Храм сильно пострадал от артиллерийских обстрелов ВСУ. От прямого попадания снаряда повреждён фасад. Во время атак националистов в нижнем крипте укрывались местные жители, в основном дети и старики. Когда шла служба, осколками от мин пробило купол, и несколько прихожан получили ранения.

Следы разрушений видны на иконах, пострадали и росписи, которым без малого два века.

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