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Глава МВД наградил 18 детей и подростков за героические поступки

10:11
  • среда
  • 01 июня 2022

Сегодня отмечается День защиты детей

Сегодня  в России, как и во всем мире, отмечают день защиты детей. Это праздник  талантливых, смелых, идущих вперед по жизни. Именно  дети, как считают психологи, очень остро ощущают несправедливость и грубость. И зачастую  совершают поступки, на которые решился  бы не всякий взрослый. Накануне с такими героями встретился глава МВД Владимир Колокольцев.

Церемонию награждения 18 ребят из разных уголков страны запомнят на всю жизнь. Они впервые так серьёзно и в то же время душевно говорят с самим главой МВД. За коротким рассказом - история спасения девушки, на которую напал мужчина с ножом в руках.

"Я понял, что мужчина угрожает ей холодным оружием", - рассказывает Егор Новоселов.

Три друга - Егор, Денис и Владислав - скрутили нападавшего и удерживали его до тех пор, пока не приехала полиция. Будущие авиамеханики, хоть в родном Владимире ими все гордятся,  героями себя не считают. Говорят, иначе поступить просто не могли. Скромность практически всех награждённых поражает.

"Признаюсь честно, я не думала, что наш поступок получит столь высокую оценку", - говорит Арина Рыкова.

Арина с Денисом спасли много жизней. Она - девочка очень мягкая и тихая, любит рисовать. А он прекрасно играет на гитаре. Но когда в их школьном автобусе прямо на трассе водитель потерял сознание, ребята среагировали молниеносно.

"Когда я взяла руль, я поняла, что водитель очень сильно вцепился в него. Уже состояние было такое - он не думал, что делает", - рассказывает Арина.

Когда Арине удалось увести автобус со встречки, на помощь подоспел Денис.

"Пролез, взял руль. И начал выруливать", - рассказывает Денис Мюсов.

Максим - земляк Арины и Дениса. И тоже быстро принял верное решение, увидев как на пожилого человека напали двое.

"Его прижали к стене и начали отбирать пакет. Но многие люди, к сожалению, проходили мимо. Я вызвал полицию", - говорит Максим Горецкий.

Максим не просто ждал. Он снимал происходящее на телефон, благодаря чему грабители были задержаны по горячим следам.

"Я не была удивлена его поступком. Потому как он у нас с детства решительный, ничего не боится", - рассказывает бабушка Максима Людмила Горецкая.

Богдан из Сочи - бесстрашный и очень сообразительный. Вообще-то он баскетболист,  дома все стены в медалях. Но у него оказался и еще один - талант сыщика. Мальчик узнал на улице рецидивиста, подозреваемого в серии краж и грабежей. Вспомнил, что видел на днях его фотографию с надписью "Разыскивается" . 11-летний ребенок тут же сфотографировал преступника, отправил снимок папе-полицейскому, а сам последовал  за рецидивистом, сообщая обо всех передвижениях.

"Преступник начал скрываться. Я оделся и пошёл за ним, сообщив папе, где он находится и в какую сторону идёт", - рассказывает Богдан Лысенков.

12-летняя Виктория Исембетова из Оренбуржья не дала украсть соседский велосипед, ее ровесница Кристина Волик из  Магнитогорска предотвратила кражу шубы, да еще и помогла задержать преступника. Илья Ларичев  из Ивановской области отбил  младшего друга от огромной агрессивной собаки, а москвич Григорий Ефимов спас замерзающего младенца, оставленного в хозяйственной сумке на улице.

"Я и моя семья счастливы, что малыш жив. Мы постоянно интересуемся его здоровьем, и сейчас с ним всё хорошо", - говорит Григорий.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев: "Спасибо вам, ребят, за всё".

В глазах награждённых столько счастья. Они все такие разные - с веснушками и без, с забавными вихрами на макушке и с туго заплетёнными косичками. У этих детей есть одно, общее качество - на них всегда можно положиться. Даже в самую трудную минуту.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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Награждение подростков за героические поступки
Награждение подростков за героические поступки
Награждение подростков за героические поступки
Награждение подростков за героические поступки
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев
Награждение подростков за героические поступки
Награждение подростков за героические поступки
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