Глава МВД наградил 18 детей и подростков за героические поступки

Сегодня отмечается День защиты детей

Сегодня в России, как и во всем мире, отмечают день защиты детей. Это праздник талантливых, смелых, идущих вперед по жизни. Именно дети, как считают психологи, очень остро ощущают несправедливость и грубость. И зачастую совершают поступки, на которые решился бы не всякий взрослый. Накануне с такими героями встретился глава МВД Владимир Колокольцев.

Церемонию награждения 18 ребят из разных уголков страны запомнят на всю жизнь. Они впервые так серьёзно и в то же время душевно говорят с самим главой МВД. За коротким рассказом - история спасения девушки, на которую напал мужчина с ножом в руках.

"Я понял, что мужчина угрожает ей холодным оружием", - рассказывает Егор Новоселов.

Три друга - Егор, Денис и Владислав - скрутили нападавшего и удерживали его до тех пор, пока не приехала полиция. Будущие авиамеханики, хоть в родном Владимире ими все гордятся, героями себя не считают. Говорят, иначе поступить просто не могли. Скромность практически всех награждённых поражает.

"Признаюсь честно, я не думала, что наш поступок получит столь высокую оценку", - говорит Арина Рыкова.

Арина с Денисом спасли много жизней. Она - девочка очень мягкая и тихая, любит рисовать. А он прекрасно играет на гитаре. Но когда в их школьном автобусе прямо на трассе водитель потерял сознание, ребята среагировали молниеносно.

"Когда я взяла руль, я поняла, что водитель очень сильно вцепился в него. Уже состояние было такое - он не думал, что делает", - рассказывает Арина.

Когда Арине удалось увести автобус со встречки, на помощь подоспел Денис.

"Пролез, взял руль. И начал выруливать", - рассказывает Денис Мюсов.

Максим - земляк Арины и Дениса. И тоже быстро принял верное решение, увидев как на пожилого человека напали двое.

"Его прижали к стене и начали отбирать пакет. Но многие люди, к сожалению, проходили мимо. Я вызвал полицию", - говорит Максим Горецкий.

Максим не просто ждал. Он снимал происходящее на телефон, благодаря чему грабители были задержаны по горячим следам.

"Я не была удивлена его поступком. Потому как он у нас с детства решительный, ничего не боится", - рассказывает бабушка Максима Людмила Горецкая.

Богдан из Сочи - бесстрашный и очень сообразительный. Вообще-то он баскетболист, дома все стены в медалях. Но у него оказался и еще один - талант сыщика. Мальчик узнал на улице рецидивиста, подозреваемого в серии краж и грабежей. Вспомнил, что видел на днях его фотографию с надписью "Разыскивается" . 11-летний ребенок тут же сфотографировал преступника, отправил снимок папе-полицейскому, а сам последовал за рецидивистом, сообщая обо всех передвижениях.

"Преступник начал скрываться. Я оделся и пошёл за ним, сообщив папе, где он находится и в какую сторону идёт", - рассказывает Богдан Лысенков.

12-летняя Виктория Исембетова из Оренбуржья не дала украсть соседский велосипед, ее ровесница Кристина Волик из Магнитогорска предотвратила кражу шубы, да еще и помогла задержать преступника. Илья Ларичев из Ивановской области отбил младшего друга от огромной агрессивной собаки, а москвич Григорий Ефимов спас замерзающего младенца, оставленного в хозяйственной сумке на улице.

"Я и моя семья счастливы, что малыш жив. Мы постоянно интересуемся его здоровьем, и сейчас с ним всё хорошо", - говорит Григорий.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев: "Спасибо вам, ребят, за всё".

В глазах награждённых столько счастья. Они все такие разные - с веснушками и без, с забавными вихрами на макушке и с туго заплетёнными косичками. У этих детей есть одно, общее качество - на них всегда можно положиться. Даже в самую трудную минуту.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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