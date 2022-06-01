В Москве установили срок возврата транспортных карт "Тройка" в кассы

Дептранс разъяснил, для чего это нужно

Вернуть карты "Тройка" в кассы метро теперь можно в течение пяти лет с момента покупки.

Новый порядок установил столичный департамент транспорта. По истечении срока возврат карты будет невозможен, однако она продолжит работать.

Чтобы вернуть залоговые 50 рублей, необходимо обратиться с 1 июня по 1 сентября 2022 года в любую кассу метро и отдать ненужную карту "Тройка", купленную в течение последних пяти лет.

"Если вы не сделаете это вовремя, то после 1 сентября "Тройка" "старше" пяти лет становится вашей собственностью и вернуть ее не получится. При этом карта продолжит работать", - сообщил департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Четкий залоговый срок установили для того, чтобы "Тройки" не лежали без дела дома, а использовались.

"Когда вы возвращаете "Тройки" в кассы, они проходят обработку и повторно продаются - это делает потребление пластика более разумным", - объяснили в Дептрансе.

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