Самолет с Елизаветой II четверть часа кружил над Лондоном

Лайнер не мог зайти на посадку из-за грозы

Только со второй попытки удалось приземлиться в Лондоне самолету с королевой Великобритании Елизаветой II на борту. Над городом бушевала гроза, так что 13-местному лайнеру пришлось четверть часа кружить над авиабазой "Нортхолт".

"Авиарейс Ее Величества задержался из-за грозы, были соблюдены все надлежащие процедуры, и поводов для беспокойства по поводу безопасности не было", - сообщили в канцелярии 96-летнего монарха.

По данным газеты The Sun, пилот посадил самолет, как только позволили погодные условия. Елизавета II отправилась с авиабазы в Виндзорский замок, свою резиденцию под Лондоном. Королева вернулась в столицу из замка Балморал в Шотландии, чтобы принять участие в праздновании собственного 70-летнего юбилея пребывания на троне. Торжественные мероприятия по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II, а также ее 96-летия начнутся 2 июня традиционным парадом и пушечным салютом.

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