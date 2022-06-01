Турция допустила решение вопроса с украинским зерном за пару недель

Эту тему поднимут во время визита в страну Сергея Лаврова

Технические вопросы, которые касаются вывоза зерна из украинских портов, можно решить за одну-две недели. С таким заявлением во вторник, 31 мая, выступил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Как отметил турецкий чиновник, министерство иностранных дел его государства обсуждало данную тему с представителями Украины, России и ООН. Этот вопрос также был поднят во время телефонной беседы лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Калын сообщил, что в ходе визита в Турцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, запланированного на 8 июня, также предстоит обсуждение создания коридора безопасности из украинских портов в Черном море для вывоза зерна.

Представитель Анкары выразил надежду, что детали проблемы с вывозом зерна прояснятся в ходе визита в Турцию главы МИД России, сообщает газета Star.

31 мая Сергей Лавров заявил, что Военно-морской флот России обеспечит беспрепятственный проход судам с зерном в Средиземное море, если Киев решит проблемы разминирования своих территориальных вод. Министр подчеркнул, что Россия сделала все от нее зависящее, чтобы решить продовольственный вопрос. Однако страны Запада намеренно блокируют заход российских судов в порты и искусственно создает проблемы, подчеркнул глава МИД России.

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