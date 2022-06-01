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В России разрешили брать льготную ипотеку на строительство частных домов

10:42
  • среда
  • 01 июня 2022

Соответствующий документ подписал глава правительства

Федеральное правительство запускает пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами – без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Постановление об этом подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.
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В соответствии с документом, льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер ипотеки по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях будет составлять 12 млн рублей. Для остальных регионов он не должен превышать 6 млн рублей.

В 2022 году в рамках пилотной программы планируется выдать около 8 тысяч кредитов на строительство частных домов. Ожидается, что эта мера поможет большему количеству россиян улучшить жилищные условия, сообщается на официальном сайте кабмина.

20 мая стало известно, что еще почти 50 млрд рублей дополнительно направлено правительством на субсидирование льготных ипотечных программ. Средства, выделенные из резервного фонда кабмина, помогут улучшить жилищные условия не менее чем 82 тысячам человек.

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