"Психологически тяжело": украинские военные отказываются воевать

Солдаты жалуются на отсутствие вооружений и подготовки

Украинские силовики продолжают прикрываться мирным населением. Тактику живого щита ВСУ вновь применили в Харькове. Огневые точки разместили прямо в палатах больницы, а склад боеприпасов организовали в подвале медучреждения. Снова под обстрелом жилые кварталы Донецка. Атаке подверглась и Макеевка - в результате погибли двое местных жителей. Тем временем российские подразделения отрезали от путей снабжения гарнизон ВСУ под Авдеевкой.

Боевые расчёты реактивных систем залпового огня "Ураган" быстро меняют позиции. Несколько минут и комплекс разворачивается для нанесения молниеносного удара по позициям противника. Разведанные поступают от операторов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". С воздуха замечены замаскированные позиции ВСУ. В них расположились боевая техника и опорный пункт. Через несколько минут по ним проносится огненный вихрь российских РСЗО "Ураган". После нанесения удара комплекс также быстро покидают позиции, оставаясь незамеченным. Похожие задачи выполняют и гаубицы Д-30 военно-десантных войск. Быстрое развёртывание на местности и точный удар не оставляет противнику ни малейшего шанса.

Оставшиеся в живых солдаты ВСУ спешно складывают оружие. На допросах признаются: воевать бессмысленно. Не только из-за интенсивного натиска российских войск и бойцов народной милиции ЛНР и ДНР. У большинства нынешних военнослужащих украинской армии нет ни подготовки, ни вооружения.

"Психологически тяжело было, потому что начались обстрелы, посадки. Люди тоже не выдержали. Говорят, мы не рассчитывали на такой накал страстей. Мы всё-таки люди гражданские немножко. И они… Двое написали отказ, рапорт. Скажем так, половина нашего взвода, половина мобилизованных, пошли в отказ", - говорит военнопленный Дмитрий Марков.

В освобождённых от войск ВСУ городах и посёлках налаживается мирная жизнь. Военные помогают с доставкой гуманитарной помощи. Накануне в Изюм в Харьковской области привезли 20 тонн сборных грузов. Это продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости. Кроме того, строительные материалы, которые сейчас крайне необходимы для восстановления разрушенных после обстрела зданий. Вознесенский собор - одно из них. Церковь оказалась в огненном кольце. Рядом с ней то и дело рвались снаряды. Однако старинный храм 1826 года постройки выстоял. Снаряд пробил крышку, осколками повреждён фасад, а внутри иконы, алтарь и приход. Но всё это подлежит восстановлению, говорят здесь, и к работам уже приступили. Кладку купола, пробитую 122-миллиметровым снарядом, в храме уже залатали. По словам прораба, сейчас приступают к ремонту фасада. После этого начнётся художественная реставрация икон и живописи на стенах. Специалистов хватает, говорят строители, поэтому совсем скоро протоирей Николай сможет вновь провести здесь службу для прихожан, которые придут сюда, не опасаясь обстрелов с украинской стороны.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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