Пляжи, пещеры, реликтовые леса: Крым готов в туристическому сезону

Добраться на полуостров можно на поезде или автомобиле

В Крыму всё готово к летнему туристическому сезону. Помимо пляжного отдыха, полуостров предлагает развлечения на любой вкус: можно исследовать доисторический мир, древние руины и реликтовые леса, увидеть грязевые вулканы или посетить самый большой в Европе парк львов. А ещё окунуться в мир Дикого Запада и пожить в вигваме у подножия скалы.

Море шумит, пляжи готовы. На улице уже летняя жара, а вода, по словам синоптиков, прогреется к середине июня. Пока же туристам предлагают прогулки в реликтовых парках, отдых у бассейна и дегустации местных деликатесов. Сладкая барабуля и моллюски под белое вино из крымских сортов винограда – обязательная программа для гурманов.

Впрочем, Крым сегодня - не только отдых у моря. В степных районах появляются целые туристические кластеры. Один из них - у подножия Белой Скалы. Здесь можно почувствовать себя коренным жителем Америки – кемпинг, стилизованный под индейское поселение. Аутентично снаружи и комфортно внутри – с кондиционером и телевизором. Пейзажем можно наслаждаться, не выходя из вигвама. Главное зрелище – на закате: табуны лошадей на фоне отвесных скал. Настоящий мир Дикого Запада. Разве что ковбоев не хватает.

Вот-вот откроется пещера Таврида – посетителей ждет многообразие доисторического мира. Подземелье, сформированное напором грунтовых вод, когда-то было логовом для поколений хищников. Совсем недалеко сейчас обитают их сородичи.

На полуострове можно совершить путешествие на другой материк- из крымской степи в южноафриканскую саванну. Это самый большой парк львов в Европе. И наблюдать за царственными особами из мира животных здесь можно с максимально близкого расстояния.

Работа аэропортов на юге России пока ограничена, поэтому основной тур поток принимает Крымский мост. В предыдущие годы автотранспортом и железной дорогой на полуостров добирались 60% туристов. За пять месяцев этого года только поездом воспользовалось в два раза больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Появились и специальные маршруты из городов, которые принимают самолеты – Минеральные Воды и Адлер.

"Сев в 16:50, если я не ошибаюсь, в поезд в Симферополе, что-то в районе 10-11 часов ты прибываешь в Сочи, и, соответственно, можешь улететь в любом направлении. И наоборот. Это удобно. И еще с Южного берега Крыма некоторые отели практикуют подвоз и доставку в Керчи. То есть тогда время перемещения, если из Симферополя 18 часов, получается, то оттуда 12-13 часов", - говорит министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

К тому же Керчь – старейший город России. Здесь есть на что посмотреть, например, руины античного Пантикапея. Столицу Боспорского царства основали 27 веков назад. Город герой для многих ассоциируется с обороной Аджимушкайских каменоломен. Есть и природные достопримечательности - уникальные грязевые вулканы. А на юге – бескрайние песчаные пляжи и розовое озеро, в июне водоросли в нем цветут особенно ярко.

Никита Васильев. "ТВ Центр", Республика Крым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"