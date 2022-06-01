США отказались воевать с Россией из-за Украины

Вашингтон осуждает удары Украины по территории России

"Газпром" сегодня остановил поставки главному энергетическому концерну Дании и одной из немецких компаний за отказ платить за топливо в рублях. Несмотря на это, европейцы продолжают проводить агрессивную политику в отношении Москвы и поддерживать Украину. Греция объявила, что передаст Киеву старые боевые машины пехоты производства ГДР. Новый пакет военной помощи одобрила и американская администрация.

Очередной транш военной помощи Украине администрация Байдена оценила в 700 миллионов долларов. Одиннадцатый по счёту, но первый в котором средства будут идти из того самого бюджета в 40 миллиардов. В пакете анонсируют доппартии "Джавелинов" и "Стингеров", а также радары, вертолёты Ми-17, беспилотники и боеприпасы. Это, что называется, по мелочи. Основной упор в этих поставках Белый дом сделает на "Хаймарс" - артиллерийской ракетной системе более дальнего действия. Этот комплекс способен точнее наносить удары по цели - радиус примерно 80 километров.

В преддверии официального объявления о передаче, в газете New York Times выходит своеобразный анонс. Заметка президента США: с краткими тезисами, что его страна будет и не будет делать на Украине. Джо Байден заверяет: несмотря на продолжающееся накачивание Киева разным оружием, на конфликт с Москвой Вашингтон не идет.

"Мы не ищем войны между НАТО и Россией. Несмотря на то, что я не согласен с г-ном Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его изгнания из Москвы. Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские войска. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим продлевать войну только для того, чтобы причинить боль России", - заверил Байден.

Впрочем, даже такие военные подачки, очевидно, не до конца удовлетворяют аппетитам Киева. Зеленский и его свита продолжают настаивать: нужны ракетные системы, которые бьют дальше, чем на 100 км. В таких вооружениях Байден пока отказывает: системы, которые в теории могли бы представлять опасность нашей стране, солдатам ВСУ передавать не будут.

Американский истеблишмент, кажется, потихоньку начинает смещать приоритеты в сторону своей внутренней экономики. Телеканал CNN сообщает: инфляция в стране достигла 40-летнего максимума — 8,5%. Неутешительные прогнозы раздаёт Минторг США: ВВП в первом квартале этого года снизился почти на 1,5%.

Признать, что что-то идёт не так, уже готовы и в Европе. Накануне там с кучей поправок согласовали шестой пакет санкций, который в идеале должен был помочь попрощаться с российским топливом. Запретили пока, правда, только морские транспортировки. Цены на нефть марки Brent, однако, тут же устремились вверх и достигли 124 долларов за баррель. А простые европейцы все чаще задумываются: на чём бы еще сэкономить, чтобы заправить свой автомобиль.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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