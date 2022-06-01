Зрители ТВЦ помогают собирать средства для Оли Стариковой

Нужно собраться ещё свыше семи с половиной миллионов рублей

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение двухлетней Оли Стариковой.

За две недели удалось собрать более четырёх миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше семи с половиной миллионов. У девочки очень редкий и тяжёлый диагноз - первичный иммунодефицит: аутовоспалительный синдром. При малейшей инфекции её иммунитет работает "наоборот" - против собственного организма.

Врачи долго пытались подобрать терапию и вот наконец нашли необходимый препарат. От этого лекарства зависит жизнь маленькой Оли. Но стоит оно очень дорого. Родителям ребёнка просто негде взять такую сумму.

Мы продолжаем помогать Оле все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Оли Стариковой, программа 1412.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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