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В МИД заявили о возрастающих рисках прямого столкновения России и США

11:02
  • среда
  • 01 июня 2022

Вашингтон идет по нарастающей

Любые поставки вооружения Украине увеличивают риск прямого столкновения России и США.
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Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя решение Вашингтона поставить Украине ракетные системы HIMARS.

"Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития", - сказал Рябков РИА Новости. 

США ничего не предпринимают для того, чтобы решить украинский кризис, а сейчас стремятся сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что США планируют в ближайшие дни объявить о новых мерах поддержки Украины.

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