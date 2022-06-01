В МИД заявили о возрастающих рисках прямого столкновения России и США

Вашингтон идет по нарастающей

Любые поставки вооружения Украине увеличивают риск прямого столкновения России и США.

Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя решение Вашингтона поставить Украине ракетные системы HIMARS.

"Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития", - сказал Рябков РИА Новости.

США ничего не предпринимают для того, чтобы решить украинский кризис, а сейчас стремятся сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что США планируют в ближайшие дни объявить о новых мерах поддержки Украины.

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