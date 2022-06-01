МИД России указал на попытки НАТО расколоть АСЕАН

У России с АСЕАН налажено плотное взаимодействие

Североатлантический альянс предпринимает откровенные попытки вызвать раскол в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). С таким заявлением в среду, 1 июня, выступил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

Дипломат выступил на конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". По его словам, "речь идет о заведении НАТО в Азию", что грозит "полной разбалансировкой сложившейся в Азии после холодной войны системы региональной безопасности".

Моргулов подчеркнул, что "делаются откровенные попытки расколоть АСЕАН, с которой у России и Китая налажено плотное, ориентированное на результат взаимодействие по самому широкому спектру вопросов".Прежде всего, по словам дипломата, речь идет "о разрушении тех платформ, где западники не представлены или же находятся в меньшинстве".

Представитель российского МИД также указал на попытки НАТО в создании проблемных точек по всему периметру границ России и Китая и запуске очередной гонки вооружений, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что российские власти предприняли ряд решений и действий, из-за которых фактически перестал действовать Основополагающий акт Россия — НАТО. Это якобы сняло ограничения на расширение альянса в восточном направлении.

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