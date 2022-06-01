В России успешно провели новый цикл испытаний "Циркона"

Испытания проводились на фрегате "Адмирал Горшков"

Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом в среду, 1 июня, рассказал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Моисеев сообщил, что в конце прошлой недели Северный флот успешно запустил ракету "Циркон" из высокоширотных районов Баренцева моря по цели, находящейся в Белом море на удалении около 1000 километров.

По словам адмирала, успешное завершение испытаний подтвердило готовность и самого носителя, и нового оружия, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее присвоил звание Героя России разработчику "Циркона". Борис Обносов возглавляет корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Рассказывая об успешных испытаниях новейшей российской гиперзвуковой ракеты, глава государства назвал это большим событием для нашей страны.

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