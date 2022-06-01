Минздрав опроверг проблемы с доступностью детских лекарств

Об отсутствии такой проблемы рассказал глава ведомства Михаил Мурашко

Все лекарственные препараты для лечения детей в России общедоступны. Об этом в среду, 1 июня, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что в плане обеспеченности лекарственными средствами страна не испытывает каких-либо затруднений.

Мурашко также рассказал, что прибывшие в Россию что дети из республик Донбасса проходят полный цикл реабилитации. Российское правительство выделило средства для оказания экстренной неотложной помощи как для взрослых, так и для детей.

В День защиты детей министр здравоохранения рассказал, что сформирован комплекс мер, благодаря, которому Россия находится в числе лидеров по помощи детям с редко встречающимися заболеваниями, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Общественной палате подвели итоги года работы президентского фонда "Круг добра", который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. На сегодняшний день число его подопечных превысило три тысячи человек — это дети, которые уже получили или которые в ближайшее время получат лекарства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"