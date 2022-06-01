ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав опроверг проблемы с доступностью детских лекарств

12:00
  • среда
  • 01 июня 2022

Об отсутствии такой проблемы рассказал глава ведомства Михаил Мурашко

Все лекарственные препараты для лечения детей в России общедоступны. Об этом в среду, 1 июня, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Минздрав оценил подорожание жизненно важных лекарств

Глава Минздрава подчеркнул, что в плане обеспеченности лекарственными средствами страна не испытывает каких-либо затруднений.

Мурашко также рассказал, что прибывшие в Россию что дети из республик Донбасса проходят полный цикл реабилитации. Российское правительство выделило средства для оказания экстренной неотложной помощи как для взрослых, так и для детей.

В День защиты детей министр здравоохранения рассказал, что сформирован комплекс мер, благодаря, которому Россия находится в числе лидеров по помощи детям с редко встречающимися заболеваниями, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Общественной палате подвели итоги года работы президентского фонда "Круг добра", который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. На сегодняшний день число его подопечных превысило три тысячи человек — это дети, которые уже получили или которые в ближайшее время получат лекарства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Детская поликлиника
Детская поликлиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.