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Собянин учредил знак отличия "Волонтер Москвы"

11:28
  • среда
  • 01 июня 2022

Столица поощряет развитие добровольчества

Правительство Москвы учредило знак отличия "Волонтер Москвы", соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Памятный знак получат волонтеры, которые внесли значительный клад в развитие добровольчества в течение двух лет. Экспертный совет по благотворительности и волонтерству Общественной палаты города ежегодно будет отбирать не более 30 человек.

Знак отличия "Волонтер Москвы" выполнен из металла золотистого цвета в форме круга. На лицевой стороне знака - рельефное изображение герба города. На оборотной - надпись в две строки: "Волонтер Москвы".

По данным мэрии, знак отличия – это выражение признательности московским волонтерам за их активную работу. Кроме того, он послужит еще одним стимулом для вовлечения в полезную деятельность.

На данный момент в волонтерскую деятельность вовлечено свыше 767 тысяч москвичей.

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