Собянин учредил знак отличия "Волонтер Москвы"

Столица поощряет развитие добровольчества

Правительство Москвы учредило знак отличия "Волонтер Москвы", соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Памятный знак получат волонтеры, которые внесли значительный клад в развитие добровольчества в течение двух лет. Экспертный совет по благотворительности и волонтерству Общественной палаты города ежегодно будет отбирать не более 30 человек.

Знак отличия "Волонтер Москвы" выполнен из металла золотистого цвета в форме круга. На лицевой стороне знака - рельефное изображение герба города. На оборотной - надпись в две строки: "Волонтер Москвы".

По данным мэрии, знак отличия – это выражение признательности московским волонтерам за их активную работу. Кроме того, он послужит еще одним стимулом для вовлечения в полезную деятельность.

На данный момент в волонтерскую деятельность вовлечено свыше 767 тысяч москвичей.

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