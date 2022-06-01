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Учения с использованием ракетного комплекса "Ярс" начались в России

11:37
  • среда
  • 01 июня 2022

В маневрах участвуют около 1000 военнослужащих

Мобильные ракетные комплексы "Ярс" вышли на марш в Ивановской области. Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения начала учения, в которых участвуют около 1000 военнослужащих и свыше 100 единиц техники.

Принимавшие участие в параде "Ярсы" отправились в Ивановскую область
Российский "Ярс" пролетел 6 тысяч километров

"Стратегические ракетчики отрабатывают вывод ракетных комплексов на полевые позиции, марши протяженностью до 100 километров, рассредоточение агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования, организацию маскировки и боевого охранения", — сообщили в Минобороны.

Задействованы в маневрах и боевые противодиверсионные машины "Тайфун-М", оснащенные беспилотниками. Их экипажи занимаются обнаружением, блокированием и уничтожением условных диверсантов. Ракетные комлексы "Ярс" сопровождают машины дистанционного разминирования "Листва".

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