Россия сообщила ОЗХО о возможных химических провокациях ВСУ

Москва направила 12 нот
Россия уведомила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о возможных химических провокациях со стороны Украины в Донбассе.
Об этом заявил постпред нашей страны при ОЗХО Александр Шульгин. Россия в общей сложности направила 12 вербальных нот, в которых подробно изложены места и способы предполагаемых провокаций. Речь идет, в частности, о "треугольнике химической промышленности" Лисичанск – Рубежное.
"Не только направляем ноты, но и звонками дублируем наши обращения. Следим, чтобы наша информация своевременно доводилась до сведения других стран", - цитирует постпреда ТАСС.
Шульгин отметил, что техсекретариат ОЗХО уже изучает предоставленные Россией сведения и готовит соответствующую реакцию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"