Россия сообщила ОЗХО о возможных химических провокациях ВСУ

Москва направила 12 нот

Россия уведомила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о возможных химических провокациях со стороны Украины в Донбассе.

Об этом заявил постпред нашей страны при ОЗХО Александр Шульгин. Россия в общей сложности направила 12 вербальных нот, в которых подробно изложены места и способы предполагаемых провокаций. Речь идет, в частности, о "треугольнике химической промышленности" Лисичанск – Рубежное.

"Не только направляем ноты, но и звонками дублируем наши обращения. Следим, чтобы наша информация своевременно доводилась до сведения других стран", - цитирует постпреда ТАСС.

Шульгин отметил, что техсекретариат ОЗХО уже изучает предоставленные Россией сведения и готовит соответствующую реакцию.

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