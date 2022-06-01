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Евросоюз перестал доверять Германии

11:48
  • среда
  • 01 июня 2022

Все началось с уходом Меркель

Доверие Евросоюза к Германии подорвано. К этому привела цепочка недавних событий – в частности, уход Ангелы Меркель с поста канцлера и последовавшие ошибки в политике в отношении России, пишет Politico. Сыграло роль и формирование более сложной трехпартийной правящей коалиции ФРГ, а также действия Берлина в ситуации вокруг Украины.

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Издание ссылается на анонимные источники в руководстве ЕС. Они утверждают, что налицо заметное ослабление влияния Берлина. Другие страны Европы готовы идти своим путем и, в некоторых случаях, "открыто бросать вызов франко-германскому союзу, который долгое время находился в центре власти и принятия решений ЕС".

Авторы отмечают, что Германия на протяжении многих лет была "голосом и силой" стран Центральной и Восточной Европы в ЕС. Они искали покровительства Берлина, а иногда ждали его четких инструкций. Теперь же некоторые политики открыто заявляют, что защита Германии им не нужна.

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