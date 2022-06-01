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В России госпитализирован 2281 человек с коронавирусом

11:44
  • среда
  • 01 июня 2022

Выявлен 4151 случай заражения

За сутки в России госпитализирован 2281 больной коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксирован 4151 случай заражения. В Москве коронавирусом заболели 367 человек, из них госпитализированы 126.

Выздоровели за сутки 5628 человек. Скончались 83 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18335514 человек. Умерли 379200 зараженных. Вылечились 17744984 заболевших.

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