ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России уничтожили батарею РСЗО "Град" и более 140 националистов

12:09
  • среда
  • 01 июня 2022

Сбиты самолет Су-25 и вертолет Ми-8

Авиация Военно-космических сил (ВКС) России уничтожила более 140 националистов, батарею РСЗО "Град", шесть артиллерийских орудий и минометов ВСУ.
Российские военные сбили самолет ВСУ в Николаевской области

Об этом ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, высокоточными ракетами поражены пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Еще по 61 ударила армейская авиация, добавили в Минобороны.

За сутки система ПВО сбила самолет Су-25 в ДНР, один вертолет Ми-8 в районе Харькова, семь беспилотников и две ракеты "Смерч".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
Военные действия
Военные действия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.