ВС России уничтожили батарею РСЗО "Град" и более 140 националистов

Сбиты самолет Су-25 и вертолет Ми-8

Авиация Военно-космических сил (ВКС) России уничтожила более 140 националистов, батарею РСЗО "Град", шесть артиллерийских орудий и минометов ВСУ.

Об этом ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, высокоточными ракетами поражены пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Еще по 61 ударила армейская авиация, добавили в Минобороны.

За сутки система ПВО сбила самолет Су-25 в ДНР, один вертолет Ми-8 в районе Харькова, семь беспилотников и две ракеты "Смерч".

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