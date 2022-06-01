Россия пообещала найти возможности обеспечить рынки зерном и удобрениями

Это будет происходить вопреки санкциям

Российская сторона будет находить возможности обеспечивать рынки российским зерном и сельскохозяйственными удобрениями, несмотря на оказываемое на нее санкционное давление. Об этом в среду, 1 июня, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что в вопросах поставок продовольствия за Россией "не заржавеет". Однако важно, чтобы Запад перестал лицемерить и снял препятствия для экспорта таких товаров.

Рябков отметил, что независимо от того, что в Вашингтоне сейчас обсуждают с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспен, Москва подтверждает готовность, в полной мере осознавая ответственность за ситуацию на мировых рынках продовольствия, действовать в качестве надежного поставщика.

По словам Рябкова, в вопросе разблокировки украинских портов для доставки зерна с Украины страны Запада ведут двойную игру. Важно, чтобы "западные страны не занимались обычным для себя лицемерием и демагогически не перекладывали ответственность за что-то на Россию", цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отметил необоснованность обвинений в адрес России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Президент России обратил внимание, что сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом.

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