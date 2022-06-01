Москвичам рассказали о погоде в первые летние выходные

Температура будет близка к норме

Теплая, однако влажная погода ожидается в столичном регионе в первые выходные наступившего лета. Об этом в среду, 1 июня, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Как отметила метеоролог, самые интенсивные дожди пройдут в ночь на пятницу. Регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому возможны ливни, не исключается и гроза.

В пятницу в Москве дневная температура составит 22-24 градусов. В субботу ночная температура в городе составит плюс 10 градусов, в Московской области — до плюс 7 градусов. Дневная температура не поднимется выше 20-22 градусов.

В воскресенье температура воздуха в ночные часы составит плюс 7-12 градусов, дневная температура в Москве составит плюс 19-20 градусов.

В целом такие температурные значения близки к климатической норме, цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что погода в начале июня в Москве будет неустойчивой, но это характерно для данного периода. В первые летние дни в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. При этом не исключено усиление ветра.

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