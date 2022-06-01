Зеленский втрое занизил число потерь украинской армии

Назвать истинные цифры он не может из репутационных соображений

Количество ежедневных потерь украинской армии, озвученное Владимиром Зеленским в недавнем интервью, занижено как минимум втрое. Назвать истинное количество погибших и раненых военнослужащих президент Украины не может из репутационных соображений, заявил известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Очевидно, Зеленский озвучил заниженные цифры. По оценкам экспертов, реальные цифры ежедневных потерь ВСУ в три раза выше", - прокомментировал Коротченко заявления украинского лидера агентству РИА Новости.

В то же время, по словам эксперта, потерь в ВСУ так много, что молчать в данной ситуации Киеву уже не представляется возможным. Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Украина ежедневно теряет в боевых действиях около 60-100 солдат убитыми и 500 ранеными.

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