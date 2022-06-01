ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский втрое занизил число потерь украинской армии

12:20
  • среда
  • 01 июня 2022

Назвать истинные цифры он не может из репутационных соображений

Количество ежедневных потерь украинской армии, озвученное Владимиром Зеленским в недавнем интервью, занижено как минимум втрое. Назвать истинное количество погибших и раненых военнослужащих президент Украины не может из репутационных соображений, заявил известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Зеленский признал тяжелые потери ВСУ на востоке Украины
Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным

"Очевидно, Зеленский озвучил заниженные цифры. По оценкам экспертов, реальные цифры ежедневных потерь ВСУ в три раза выше", - прокомментировал Коротченко заявления украинского лидера агентству РИА Новости.

В то же время, по словам эксперта, потерь в ВСУ так много, что молчать в данной ситуации Киеву уже не представляется возможным. Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Украина ежедневно теряет в боевых действиях около 60-100 солдат убитыми и 500 ранеными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.