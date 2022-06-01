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IKEA сообщила о новом графике работы с 1 июня

12:36
  • среда
  • 01 июня 2022

Для купли и продажи IKEA по-прежнему не работает

В российских магазинах IKEA в полдень 1 июня откроются отделы обмена и возврата.
IKEA приостановила работу в России и Белоруссии

Отделы обмена и возврата будут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00 по местному времени, а центр поддержки клиентов - каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени.

Для купли и продажи IKEA по-прежнему не работает, сообщили в компании. 

Магазины IKEA закрыты в России с 4 марта 2022 года на неопределённый срок из-за начала военной спецоперации на Украине. Всего в нашей стране находятся 17 гипермаркетов.

Ранее стало известно, что руководство IKEA продлило выплату зарплат сотрудникам в России до августа.

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