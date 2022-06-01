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Россиянам разрешили въезд в Германию без прививок и тестов на ковид

12:39
  • среда
  • 01 июня 2022

Берлин снял все ограничения

Путешественники из России могут въезжать в Германию без ограничений. Справки о прививках и сдача тестов больше не требуются.

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Решение о смягчении ковидных мер в стране, по словам главы Минздрава ФРГ Карла Лаутербаха, принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки. Приостановлено до конца августа 2022 года действие правила 3G (привит, переболел или сдал тест на COVID-19).

Въезжающим в Германию российским туристам больше не придется предъявлять сертификат о вакцинации, результат ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании. В Берлине заявляют, что дальнейшее продление послаблений будет зависеть от числа случаев заболевания коронавирусом в стране, сообщает немецкая служба новостей Tagesschau.

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