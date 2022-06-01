Россия нарастит группировку сил в Арктике

Об этом рассказало командование Северного флота

Северный флот России планирует нарастить состав группировки береговых войск в Арктическом регионе и оснастить его современным вооружением. Об этом в среду, 1 июня, рассказал командующий флотом адмирал Александр Моисеев.

По словам адмирала, планы Северного флота предусматривают поэтапное наращивание количественного и качественного состава, в том числе перевооружение на современные и новые образцы вооружений, военной и специальной техники.

В 2022 году Северному флоту должно быть поставлено 530 единиц современного вооружения, "в результате до конца года его доля достигнет 63,5%. Значительный ресурс Северного флота задействован в обеспечении испытаний новых образцов вооружения и военной техники: боевых кораблей и подводных лодок, а также морского оружия, отметил Моисеев.

Адмирал рассказал, что до конца 2022 года в рамках испытаний Северному флоту предстоит выполнить 19 испытательных стрельб. Также поставлена задача подготовки новейших атомных подводных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск" к переходу с Северного флота в Тихоокеанский, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инфраструктура закрытых административно-территориальных образований в Арктическом регионе должна быть модернизирована до 2024 года. Президент подчеркнул важность этой задачи, пояснив, что она напрямую связана с благополучием семей российских военнослужащих в Арктике.

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