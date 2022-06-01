ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия нарастит группировку сил в Арктике

13:01
  • среда
  • 01 июня 2022

Об этом рассказало командование Северного флота

Северный флот России планирует нарастить состав группировки береговых войск в Арктическом регионе и оснастить его современным вооружением. Об этом в среду, 1 июня, рассказал командующий флотом адмирал Александр Моисеев.
МИД России предупредил о последствиях паузы в работе Арктического совета

По словам адмирала, планы Северного флота предусматривают поэтапное наращивание количественного и качественного состава, в том числе перевооружение на современные и новые образцы вооружений, военной и специальной техники.

В 2022 году Северному флоту должно быть поставлено 530 единиц современного вооружения, "в результате до конца года его доля достигнет 63,5%. Значительный ресурс Северного флота задействован в обеспечении испытаний новых образцов вооружения и военной техники: боевых кораблей и подводных лодок, а также морского оружия, отметил Моисеев.

Адмирал рассказал, что до конца 2022 года в рамках испытаний Северному флоту предстоит выполнить 19 испытательных стрельб. Также поставлена задача подготовки новейших атомных подводных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск" к переходу с Северного флота в Тихоокеанский, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инфраструктура закрытых административно-территориальных образований в Арктическом регионе должна быть модернизирована до 2024 года. Президент подчеркнул важность этой задачи, пояснив, что она напрямую связана с благополучием семей российских военнослужащих в Арктике.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие в Арктике
Военнослужащие в Арктике
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.