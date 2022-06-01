Германия пообещала Украине "очень тяжелое вооружение"

Об этом рассказал канцлер ФРГ

Берлин поставит Киеву современное вооружение: гаубицы, системы противовоздушной обороны и радары. Об этом в среду, 1 июня, рассказал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам Шольца, системы ПВО, которые отправятся на Украину, позволят "защитить целый крупный город", а радары способны засечь артиллерию противника. Также в ближайшие недели Киев получит 12 "самых современных самоходных гаубиц в мире".

Германский канцлер подчеркнул, что это "очень тяжелое вооружение". Берлин при сотрудничестве с Вашингтоном передаст украинской стороне ракетные системы залпового огня (РСЗО), однако их дальность не позволит наносить удары по России, цитирует Шольца РБК.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон собирается отправить Киеву более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят украинским военным более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений на Украине.

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