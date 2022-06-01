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Путин обсудил с Пашиняном обстановку на Южном Кавказе

13:20
  • среда
  • 01 июня 2022

Подчеркнута важность обеспечения стабильности в регионе

Обеспечение стабильности на Южном Кавказе и развитие региональной инфраструктуры обсудили в телефонном разговоре Владимир Путин и Никол Пашинян. Президент России и премьер-министр Армении поговорили о том, как реализуются трехсторонние договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана.

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"При обсуждении хода реализации основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана отмечена важность активизации совместной работы по обеспечению региональной стабильности, а также развитию транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе", - сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны затронули актуальные темы двусторонней повестки дня. Подтвержден настрой на тесное взаимодействие, партнерство и союзничество.

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