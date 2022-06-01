Андреев: Россия не собирается нападать на Польшу

Отношения Москвы и Варшавы достигли дна

Отношения России и Польши находятся в наихудшем состоянии за всю историю.

Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев. Между Москвой и Варшавой практически нет никаких контактов.

"Политических контактов на уровне министров и выше мы не имеем с 2014 года, а сейчас мы не имеем никаких контактов вообще", - сообщил он в ходе пресс-конференции.

Безопасности Польши сейчас ничего не угрожает, Россия не собирается нападать на нее, разъяснил Андреев, отвечая на вопрос польских журналистов.

"Польше нечего бояться. Россия не собирается нападать на Польшу. Я говорил это много раз, но этот вопрос мне задают снова и снова", - подчеркнул посол.

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