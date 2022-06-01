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Путин объяснил задачу детско-юношеского движения "Большая перемена"

13:41
  • среда
  • 01 июня 2022

Президент поддерживает эту инициативу

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу о едином детском движении. Об этом говорится в обращении главы государства к участникам конкурса "Большая перемена" в среду, 1 июня.
В Кремле предложили подключить силовиков к работе над детским движением "Большая перемена"

На рассмотрении Госдумы находится законопроект о российском движении молодежи и детей "Большая перемена". Возглавить наблюдательный совет движения предлагается президенту России Владимиру Путин, он же будет утверждать и изменять состав совета.

Российский лидер назвал главной задачей создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Каким именно образом это будет устроено, решать самим участникам движения, поскольку их мнение и предложение имеют ключевое значение, цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что у юного поколения есть все необходимое для того, чтобы вместе строить достойное будущее: целеустремленность, ответственность, любовь к Родине, готовность всегда получить новые знания и помогать другим. Путин пожелал им удачи и поздравил с Днем защиты детей.

Ранее в Кремле подчеркнули, что в случае с движением "Большая перемена" речь не идет о возрождении пионерии, это будет единое неформальное общественное движение школьников и молодых людей.

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